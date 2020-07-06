Стокгольм, , 14:41 — REGNUM В настоящее время в Швеции число летальных случаев от COVID-19 и число госпитализаций тяжелобольных пациентов уменьшаются. Тем не менее, власти Швеции уже приступили к подготовке разных сценариев развития эпидемиологической ситуации в стране в ожидании второй волны пандемии. Об этом 6 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

6 июля правительство Швеции поручило четырем органам власти и административным советам округов быть готовыми к возможной второй волне заражения этой осенью. Об этом заявила министр Швеции по социальным вопросам Лена Хелленгрен.

Прежде всего, речь о приведение государственных учреждений в состояние повышенной готовности касается Агентства общественного здравоохранения, Государственного управления социальной защиты населения, Государственного фармацевтического управления и Гражданского агентство по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Швеции стабильная и постепенно улучшается. Однако ответственный министр Хелленгрен призвала не обольщаться статистикой и готовится к возможным трудностям.

«Ни одно из этих улучшений не означает, что опасность миновала, потому что никто не знает, какая ситуация в Швеции будет этой осенью», — заявила министр.