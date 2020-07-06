Тбилиси, , 14:34 — REGNUM Для граждан Грузии, желающих вернуться на родину из Европы в июле, будут организованы пять авиарейсов. Об этом было объявлено 6 июля во время заседания координационного совета, который проходил под руководством премьер-министра страны Георгия Гахарии, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Сообщается, что рейсы выполнят две авиакомпании. 13 июля состоится вылет в Тбилиси из Варшавы, 15 июля — из Барселоны, 17 июля — из Рима, 22 июля — из Парижа, а 28 июля — из Афин.

В пресс-службе отмечают, что цена на билеты на эти авиарейсы не должна превышать €200.

Стоит отметить, что после прибытия в Грузию из-за границы всех отправляют на двухнедельный карантин. В последние дни в стране коронавирус выявляют лишь у тех, кто недавно прибыл из-за рубежа.

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