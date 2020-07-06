Тверь, , 14:25 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя 6 июля провёл совещание с членами облправительства, одной из тем которого стало проведению единого государственного экзамена. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Очный этап сдачи ЕГЭ стартовал 3 июля и продлится по 25 июля. 6 и 7 июля проходит ЕГЭ по русскому языку. Этот предмет сдают 5492 человека. Для соблюдения мер санитарной безопасности сдача экзамена разделена на два дня. Участники ЕГЭ обеспечены защитными масками, перчатками, антисептиками, на входе проводится обязательная термометрия, при рассадке соблюдается дистанция не менее 1,5 метра. Кроме того, проводится дезинфекция помещений. Губернатор Игорь Руденя поручил привлекать к этой работе сотрудников МЧС.

Глава региона отметил, что для профилактики коронавируса в пунктах проведения экзаменационных испытаний необходимо строго соблюдать все санитарные нормы и рекомендации Роспотребнадзора, обеспечить безопасность участников и организаторов ЕГЭ, людей, занятых в работе предметных и конфликтных комиссий.

10 июля состоится ЕГЭ по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля — по всем учебным предметам. В списке самых популярных предметов у выпускников Тверской области — обществознание, физика, биология, история. Один выпускник сдает ЕГЭ по китайскому языку.

В Тверской области сдают ЕГЭ 25 человек из других регионов, которые находились в области в период ограничительных мер. Общее количество участников единого госэкзамена в регионе составляет более 5700 человек, число пунктов сдачи ЕГЭ — 60. Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.