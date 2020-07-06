Милан, Италия, , 14:20 — REGNUM Министерство здравоохранения Италии прорабатывает вопрос о проведении обязательных тестов и карантина для прибывающих из стран, где эпидемия коронавируса в разгаре, заявил журналистам в понедельник, 6 июля, заместитель главы ведомства Пьерпаоло Силери.

На нынешнем этапе речь идет в первую очередь о Бразилии и США, добавил чиновник.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 5 июля, умерли 34 861 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 7 (днем ранее — на 21). Выздоровели 192 108 человек, за день этот показатель увеличился на 164 (днем ранее — на 477). Число подтвержденных носителей выросло на 192 (днем ранее — на 235). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 241 611. В настоящее время заражены 14 642 человека — на 21 больше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.