Стокгольм, , 14:19 — REGNUM В Швеции врачи испытывают новую систему наблюдения и ухода за пациентом с COVID-19. Новация заключается в том, что теперь «лечение» будет проходить дома у пациента, которые будет делать всю работу по осуществлению контроля за своим самочувствием. Об этом 6 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

После того, как пандемия коронавирусной инфекции заставила системы национального здравоохранения работать в непростых условиях, вскрылись многие недостатки в оказания медицинской помощи гражданам. В Швеции ситуация с коечным фондом и материальной обеспеченностью оказалась на грани катастрофы в самом начале пандемии. Однако спустя несколько месяцев ситуация пришла в норму.

Сейчас количество госпитализаций тяжелобольных пациентов с COVID-19 сокращается. В то же время многие граждане, несмотря на наличие заболевания, чувствуют себя удовлетворительно. Поэтому врачи в Швеции решили протестировать новый метод наблюдения за здоровьем пациента.

По замыслу медиков, пациент с COVID-19, самочувствие которого позволяет ему находиться дома, каждые шесть часов будет измерять артериальное давление и отправлять результаты в больницу. Таким образом, на раннем этапе медики смогут понять, ухудшается ли состояние пациента для последующей госпитализации.