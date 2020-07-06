Стокгольм, , 15:40 — REGNUM Согласно статистическим данным Шведского управление охраны труда, несчастные случаи на производстве являются наиболее распространенными среди женщин и вторым по частоте среди мужчин. Федерация дзюдо Швеции совместно с Университетом Даларны провела исследование, согласно которому обучение персонала специальной техники падения доказало свою эффективность и может сократить число травм на производстве. Об этом 6 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

В рамках проекта Judo4Balance группа экспертов из Федерации дзюдо Швеции разработала специальную программу обучения, в которой участникам будет предложено пройти курс из 50-минутных роликов. Прежде всего, им будет объяснено, как правильно группироваться, чтобы правильно приземлиться при падении.

«Программа обучения разработана таким образом, чтобы минимизировать как риск падения, так и риск получения травмы», — прокомментировала Карин Стремквист Бате, руководитель проекта.

Сообщается, что Федерация дзюдо Швеции подготовила 150 инструкторов, которые в ходе исследования посетили 50 рабочих мест для обучения персонала правильной технике падения. Как правило, после получения производственной травмы сотрудник выбывает из рабочего процесса на два месяца. Таким образом, помощь специалистов поможет сократить не только число несчастных случаев, но и финансовые потери работодателя.