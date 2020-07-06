Стокгольм, , 14:23 — REGNUM Верховный комиссар Организации объединенных наций (ООН) по делам беженцев Филиппо Гранди требует от властей Швеции развития более широкой иммиграционной политики, позволяющей принимать больше беженцев. Гранди также выразил свою обеспокоенность по поводу недавних сообщений о попытках ужесточить шведское иммиграционное законодательство. Об этом 6 июля сообщила газета Fria Tider.

На прошлой неделе главным вопросом политической повестки Швеции стало введения квоты для принятия новых беженцев. В парламенте обсуждали возможность установления предельных значений, принятие новых лиц на территорию страны сверх которых было бы невозможным. Данные попытки были ограничены премьер-министром страны Стефаном Лёвеном, который пообещал, что ничего подобного в Швеции введено не будет.

В свою очередь Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди посчитал, что Швеция приблизилась к очень опасному повороту в своей иммиграционной политике. Гранди призвал власти Швеции способствовать принятию новых беженцев. Более того, чиновник призвал шведских коллег снимать многие иммиграционные ограничения.

«Настало время ослабить некоторые строгие правила, включая ограничения на воссоединение семей. Важно принять меры в этой связи. Для одинокого человека гораздо сложнее интегрироваться, чем для всей семьи», — заявил Гранди.