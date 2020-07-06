Стокгольм, , 15:17 — REGNUM В настоящее время в нескольких пригородах Стокгольма, где наблюдается большое число детей среди беженцев, реализуются различные гуманитарные программы, целью которых станет обучение детей держаться на воде и плавать. Об этом 6 июля сообщила газета Fria Tider.

Инициатива различных организаций и волонтеров явилась ответом на большое количество утонувших людей. В прошлом месяце их число установило рекорд, достигнув 23 человека, что явилось самым высоким показателем за все 2000-е годы.

«Я думаю, что сначала в первую очередь должны научиться плавать сами взрослые. Ведь тогда и детям стало бы легче учиться, чем если бы они просто пошли в школу для плавания», — рассказала журналистам мама одного из детей, обучающихся плаванию.

Вскоре аналогичные проекты при поддержке тренеров и волонтеров будут реализованы в Ханинге, Худдинге и Ботчирке, где умение детей среди беженцев плавать считается одним низких.