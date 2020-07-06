Москва, , 14:04 — REGNUM Власти Москвы обладают правами на сбор информации с помощью систем видеонаблюдения с технологиями распознавания лиц, сообщили в департаменте информационных технологий мэрии столицы, передаёт 6 июля РБК.

В департаменте пояснили, что проводят работу в целях обеспечения уровня безопасности жителей столицы, а также для эффективности управления хозяйством города. При этом у городского правительства есть «необходимые правовые основания для приема-передачи, хранения и обработки видеоинформации».

Как сообщало ИА REGNUM, в Европейский суд по правам человека поступил иск, оспаривающий использование в Москве технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения. Его авторы считают, что применение систем нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

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