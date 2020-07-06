Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Рекордное число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Мексике, Панаме и Доминиканской Республики. Это следует из данных Университета Джона Хопкинса.

В Мексике выявили 252 165 случаев заражения коронавирусом, в том числе 6914 — за минувшие сутки. В Панаме выявили 1166 новых случаев, в Доминиканской Республике — 1241.

Отметим, по состоянию на 6 июля в мире выявили 11,465 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 534,7 тыс. человек, выздоровели — 6,193 млн пациентов.

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