Улан-Батор, , 14:00 — REGNUM Пациента возрастом 15 лет госпитализировали в Монголии с подозрением на заражение чумой. Об этом 6 июля сообщает агентство Montsame со ссылкой на монгольский минздрав.

По данным источника, житель населенного пункта Улаанхус западного аймака (региона) страны Баян-Улгий, который имеет общую границу с Китаем и Россией, был доставлен в больницу.

Также, по информации ведомства, госпитализированный до того употреблял в пищу мясо сурка, являющегося переносчиком данного заболевания.

Кроме этого, минздрав Монголии обратился к гражданам страны с призывом не есть мясо грызунов, которые являются переносчиками чумы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что опасности распространения бубонной чумы в России нет.