Улан-Батор, 6 июля 2020, 14:00 — REGNUM Пациента возрастом 15 лет госпитализировали в Монголии с подозрением на заражение чумой. Об этом 6 июля сообщает агентство Montsame со ссылкой на монгольский минздрав.
По данным источника, житель населенного пункта Улаанхус западного аймака (региона) страны Баян-Улгий, который имеет общую границу с Китаем и Россией, был доставлен в больницу.
Также, по информации ведомства, госпитализированный до того употреблял в пищу мясо сурка, являющегося переносчиком данного заболевания.
Кроме этого, минздрав Монголии обратился к гражданам страны с призывом не есть мясо грызунов, которые являются переносчиками чумы.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что опасности распространения бубонной чумы в России нет.