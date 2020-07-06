Уфа, , 14:03 — REGNUM Более 4 тысяч семей смогут повысить свой уровень жизни при заключении социальных контрактов в Башкирии. Об этом сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова на оперативном совещании в правительстве региона. Об этом 6 июля передает пресс-служба республиканского правительства.

По ее словам, в Башкирии реализовывается пилотный проект, который направлен на снижение уровня бедности. Так, граждане, которые оказались в трудной жизненной ситуации могут пройти профессиональное обучение, получить единоразовую выплату на ведение личного подсобного хозяйства, либо на осуществление предпринимательской деятельности, а также приобрести товары первой необходимости.

Ленара Иванова отметила, что 4,4 тысяч семей смогут заключить социальные контракты, что позволит им повысить уровень жизни.

Отмечается, что в текущем году на эти цели выделено 426,8 млн рублей, из них 375,6 млн рублей — средства федерального бюджета. Согласно данным на 3 июля в Башкирии уже заключено 1482 социальных контрактов. После официального устройства на работе гражданин получит к своей заработной плате дополнительную помощь в размере 10 434 рубля в месяц.

По словам Ленары Ивановой, самым востребованным направлением является развитие личного подсобного хозяйства. С 2014 по 2019 годы в Башкирии заключили 6570 контрактов на сумму 265,7 млн рублей.

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