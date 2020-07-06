Мурманск, , 13:47 — REGNUM Мурманская областная научная библиотека и Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой возобновили работу. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, учреждения работают для индивидуальных посетителей с соблюдением всех санитарных рекомендаций.

Каждому посетителю на входе придется пройти процедуру измерения температуры. Отсутствие защитной маски и перчаток — повод для отказа в обслуживании. Каждые 2 часа в зданиях библиотек проводят дезинфекцию.

«Библиотекари также работают в масках и перчатках, а возвращаемые читателями книги примут в полиэтиленовых пакетах с маркировкой (ФИО, дата, отдел) и отправят на карантин», — рассказали в правительстве.

На этой неделе также начнет работу Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих, в настоящее время учреждение готовит необходимые регламенты и помещения для приема посетителей.

Региональная библиотечная сеть включает 142 библиотеки.