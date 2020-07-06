Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM Схиигумен Сергий (Николай Романов) был рукоположен в священники из-за проявленного к нему снисхождения. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

В открытом письме церковный иерарх написал, что РПЦ проявила к Романову снисхождение, «закрывая на канонические препятствия к хиротонии». Без этого принятие Сергием священнического сана было бы невозможным.

В церкви надеялись, что деятельность Романова, его смирение и «покаянный плач» «перевесят на чаше праведного Суда Божия строгость канонов», указывает митрополит.

Архиерей обратил внимание, что Сергий пытался фальсифицировать свою биографию и скрыть понесённое наказание за убийство человека.

Как сообщало ИА REGNUM, церковный суд лишил схиигумена Сергия сана, но решение должен утвердить патриарх Кирилл.

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