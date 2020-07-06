Саратов, , 13:57 — REGNUM В Саратовской области в стационарах на лечении по данным на 6 июля остается 1681 пациент, из них 1121 человек — с подтвержденным диагнозом COVID-19. Информацию об этом предоставили в ходе брифинга в региональном минздраве.

У 968 госпитализированных диагностировали пневмонию, кислородную поддержку получают 189 человек, на искусственной вентиляции легких находятся 69 пациентов, такие данные привела заместитель министра здравоохранения Саратовской области Асят Выкова.

В регионе за прошедшие выходные не зарегистрированы вспышки инфекции. Коэффициент распространения заболеваемости по области составляет 0,94, а для перехода на второй этап снятия ограничений этот показатель должен быть на уровне 0,8, прояснила ситуацию заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева. Поэтому регион пока не сможет перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на 6 июля числятся носителями коронавируса 7040 человек.

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