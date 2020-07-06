Бишкек, , 13:45 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предложил приостановить транспортное сообщение между регионами республики из-за осложнения эпидемиологической ситуации, сообщили 6 июля в пресс-службе главы государства.

В Бишкеке прошло заседание Совета безопасности в узком составе. «В нынешней ситуации предлагаем рассмотреть возможность приостановки транспортного сообщения между областями», — сказал киргизский лидер.

Он отметил, что заболеваемость коронавирусом в Киргизии выросла после отмены ограничений. Жээнбеков также обратил внимание на необходимость запретить массовые торжественные мероприятия.

Отметим, по состоянию на 6 июля в Киргизии выявили 7691 случай заражения коронавирусом, выздоровели 2843 человека, скончались 92 пациента.