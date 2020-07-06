Москва, , 13:58 — REGNUM Приватный режим следует использовать при работе на компьютере, чтобы избежать сохранения файлов cookie и истории браузера. Рекомендации по защите информации пользователей сети опубликованы 6 июля Роскачеством.

«Информацию о пользователях собирают компании, банки, социальные сети и поисковики», — отметили в организации.

Режим инкогнито или невидимки предусмотрен на всех современных браузерах, однако он лишь частично защищает пользователя от сбора его данных. Многие браузеры способны блокировать файлы cookie, но использование этой фунции может мешать работе с сайтами.

Сторонние расширения для приватного серфинга и блокирования рекламы нужно использовать с осторожностью, изучая отзывы о них перед скачиванием. Следует также проверять уровни доступа приложений к данным, например привязку к местности. По возможности её стоит отключать.

Можно заменить Google альтернативными приватными поисковиками, такими как DuckDuckGo или Startpage.com. Не лишним будет просмотреть настройки в Facebook, Google, Instagram, VK и мессенджерах и изменить их в сторону большей приватности.

Также эксперты советуют не хранить важные данные, пароли и сканы документов в облаке и чатах мессенджеров. При использовании публичного Wi-Fi рекомендуется пользоваться интернетом через проверенный платный VPN-сервис.