Вена, , 13:33 — REGNUM Правоохранительные органы Австрии подтвердили происхождение гражданина России, убитого в городе Герсдорф-бай-Вин, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Корнойбурга Фридриха Келя.

По его словам, прокуратура проверяет версию о политически мотивированном заказном убийстве. Ранее австрийские СМИ сообщили, что следствие опирается на версию о заказном убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в городе Герсдорф-бай-Вин вблизи Вены был убит 42-летний Мамихан Умаров, проживавший в Австрии последние десять лет. Полиция задержала двух человек, подозреваемых в убийстве. СМИ также сообщали, что задержанный искал политического убежища.

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