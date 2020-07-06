Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM В Петербурге 6 июля принимают три вывозных рейса с соотечественниками из Таджикистана, Норвегии и Великобритании.

Так, судя по онлайн-табло аэропорта, рейс из Душанбе SZ203 компании «Сомон Эйр» приземлился в 09:57 мск. Самолет из норвежского Бергена прибыл в «Пулково» рейсом 7R 5530 авиакомпании «РусЛайн» в 12:03 мск.

В общей сложности из трех стран в Петербург вернутся 255 человек. Большинство из них — жители Северной столицы и соседней Ленинградской области, а также 62 человека из других регионов.

Всех отправят либо по месту жительства на двухнедельный карантин, либо на обсервацию в пансионат в Курортном районе. Тесты на коронавирус у туристов возьмут еще в аэропорту. Каждый получает предписание об обязательной самоизоляции на 14 дней.

Всего с начала апреля в Петербург прибыло более 50 специальных рейсов, которыми в Россию вернулись свыше 5 тыс. человек.