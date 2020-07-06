Бишкек, , 13:24 — REGNUM За последние сутки в Киргизии зарегистрировано 314 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе в столице республики — 161. Об этом сегодня, 6 июля, на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Мадемин Каратаев.

По его словам, среди новых выявленных зараженных 50 медицинских работников.

Всего же с начала пандемии в стране зафиксирован 7 691 случай заражения коронавирусом, в том числе 1 147 среди медиков.

За прошедшие сутки в Киргизии от коронавируса умерли еще четыре человека — мужчины в возрасте 41, 53, 73 и 86 лет. Всего в республике зарегистрировано 92 летальных исхода от COVID-19.