Волгоград, , 13:21 — REGNUM В Волгоградской области 6 июля подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе зарегистрировано 6877 носителей вируса. Лечение проходят 3505 пациентов, в том числе 173 ребёнка.

Выписаны 3328 человек, 44 пациента скончались.

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