Рязань, , 13:15 — REGNUM В Рязанской области по состоянию на 6 июля зарегистрирован 21 летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом.

За весь период наблюдения 3923 человека были выписаны после выздоровления, в том числе восемь — за последние сутки.

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