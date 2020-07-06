Кызыл, , 13:12 — REGNUM Бригада врачей, прибывшая в Туву по приказу Министерства здравоохранения России высоко оценила систему здравоохранения Тувы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, профессионалы поделились своими впечатлениями от организации работы по борьбе с коронавирусом.

Так, по словам заведующего отделением ФГБУ «НМХЦ им. Пирогова» Бориса Теплых, в республику он ехал с настороженностью. Однако на месте выяснилось, что каждый пациент здесь получает то высокотехнологичное лечение, которое ему необходимо. Медик также развеял миф о нехватке больничных коек в регионе.

«Во всяком случае, тем пациентам, которым необходимо стационарное лечение, коек точно хватает», — отметил он.

Напомним, с просьбой прислать помощь обратился в федеральный Минздрав глава республики Шолбан Кара-оол. В состав делегации вошли специалисты Сеченовского университета и НМХЦ им. Н.И. Пирогова, которые считаются ведущими медицинскими учреждениями страны.

Они обратили внимание на то, что республика провела большие объемы тестирования, выйдя по этому показателю на второе место в России. Всего на сегодня здесь провели более 115 тысяч лабораторных исследований или каждый третий местный житель.

Специалисты отметили, что желание всех, кто заразился коронавирусом, попасть в больницы не всегда оправдано. Как отметила ассистент кафедры пульмонологии Московского медицинского университета им. Сеченова Светлана Чикина, 80% носителей с лёгким течением достаточно лечить амбулаторно. У многих болезнь проходит совсем без специального лечения.

Врач-пульмонолог высшей категории утверждает, что основная роль по лечению COVID-19 принадлежит поликлиникам, где, как отметили приехавшие медики, работают достаточно квалифицированные специалисты.

«Только у 20% больных наблюдается тяжелая дыхательная недостаточность. Если человек почувствовал нехватку воздуха, продолжительное время держится температура, то он может вызвать скорую помощь для госпитализации», — рассказала Светлана Чикина.

Специалисты посоветовали отпустить домой тех, кто может лечиться амбулаторно, разгрузив тем самым клиники. По словам доцента кафедры факультетской терапии Сеченовского университета Антона Родионова, одной из проблем стало занятие коек лёгкими пациентами.

При этом решающим фактором для победы над COVID-19, по мнению врачей, остаётся всё же не оснащённость больниц и так далее.

«Единственной эффективной профилактикой нового коронавируса является простой и проверенный способ — самоизоляция и соблюдение социальной дистанции. Метод простой, а потому, может быть и единственно верный», — подчеркнул Борис Теплых.

Напомним, в первой декаде июня здесь уже побывала группа врачей Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ. Специалисты оказали республиканским врачам методическую помощь в борьбе с коронавирусом. Руководитель отдела инфекционной патологи НМИЦ ФПИ Министерства здравоохранения РФ Григорий Каминский тогда отметил высокий уровень взаимодействия служб здравоохранения республики.

«Стационарный блок covid-центра, который располагается на базе профессиональной инфекционной больницы, оснащённой боксами и необходимым современным оборудованием, производит очень хорошее впечатление», — заявил доктор медицинских наук.

Между тем, как отметили в правительстве, некоторые группы пытались политизировать ситуацию с коронавирусом для критики действующей власти. В соцсетях распространялись фейки о нехватке в больницах необходимого оборудования и коек.

«В самом начале пандемии критика главы Тувы велась с точки зрения махрового национализма. С Шолбана Кара-оола стали требовать закрыть границы», — заметил эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов.

«Критиканы молчали о том, как вовремя Шолбан Кара-оол достроил новый терапевтический корпус, оснастив его современным оборудованием», — отметили в правительстве.