Ярославль, 6 июля 2020, 13:12 — REGNUM В Ярославской области детский оздоровительно-образовательный центр имени Александра Матросова начнет свою работу с 15 июля. Об этом сообщила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.
В муниципальном лагере будут организованы три смены по 14 дней, стоимость путевки составляет 16 тысяч рублей. По требованиям Роспотребнадзора лагерь будет загружен лишь на половину своей мощности.
Работа детских лагерей в регионе возобновлена указом губернатора области с 6 июля. Однако каждый лагерь перед открытием должен пройти проверку. Реальное открытие лагерей планируется с середины июля.
Смены в дневных лагерях при школах начнутся с 20 июля.
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