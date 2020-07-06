Ташкент, , 13:09 — REGNUM Данные более 50 тыс. пользователей Telegram в Узбекистане оказались опубликованы в сети, сообщили в Центре кибербезопасности республики.

В результате утечки открытыми оказались фамилия и имя пользователя мессенджера, указанные на момент регистрации, а также номер мобильного телефона, ник и идентификационный номер пользователя.

Всего опубликованы данные на 40,6 млн пользователей, в том числе 50 062 — относятся к номерам узбекистанских сотовых операторов. Специалисты центра предупредили, что мошенники могут использовать номера для списания средств.

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