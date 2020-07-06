Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Петербургские власти раскрыли подробности о последних зафиксированных летальных исходах COVID-19. Напомним, за минувшие сутки в городе подтвердили 44 смерти от этой опасной болезни.

По данным городского комитета по здравоохранению, только семь летальных случаев были зарегистрированы на основании медицинских свидетельств о смерти — их выдают, когда причина очевидна и не вызывает сомнений. Остальные 37 случаев включены в отчет на основе заключений специальной комиссии по анализу летальных исходов, задержка работы которой могла составить более месяца.

Комздрав признал, что пациенты «скончались в мае-июне 2020 года», однако более точных данных по времени смертей не предоставил.

Среди умерших было 23 мужчины в возрасте от 42 до 87 лет и 21 женщина в возрасте от 41 до 95 лет.

Помимо двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом и ставшей основной причиной смерти, эти пациенты имели хронические заболевания: кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, а также цирроз печени.

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