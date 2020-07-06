Тбилиси, , 13:20 — REGNUM Выпускники школ Абхазии и Южной Осетии имеют право быть зачисленными в вузы Грузии без экзаменов и получить там высшее образование за счет государства. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба министерства образования Грузии.

Как отмечают в ведомстве, новое правило распространяется на тех абитуриентов, которые выпустились из школ в течение последних двух лет и имеют на руках документы о завершении школы.

Напомним, в Грузии 6 июля начались единые национальные экзамены, которые будут проходить до 25 июля. Сегодня выпускники школ показывают свои знания по предмету «грузинский язык».

Стоит также отметить, что Тбилиси долгое время пытается наладить общение с населением Абхазии и Южной Осетии в обход руководства этих республик. Грузинские власти рассчитывают «вернуть» контроль над территориями, которые после провозглашения Грузией своей независимости не захотели входить в состав нового государства.