Джакарта, , 13:00 — REGNUM В Индонезии заверили, что празднование 75-летия Дня независимости Индонезии 17 августа 2020 года будет проходить в ограниченном составе из-за пандемии, сообщает Kompas.

«Мы действительно надеемся, что весь индонезийский народ будет активно участвовать в церемонии, особенно виртуально», — заявил государственный секретарь Пратикно.

Пратикно также надеется, что в этой церемонии примут участие не только люди, которые находятся в Индонезии, но и граждане Индонезии, которые проживают за границей.

Ожидается, что в церемонии примут участие президент Джоко Видодо вместе с первой леди страны и вице-президент Маруф Амин вместе со своей супругой. На церемонии также будут присутствовать начальник национальной полиции и командующий Вооруженными силами Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии заявили о 64 958 случаях заражения SARS-CoV-2 на территории страны.

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