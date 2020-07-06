Архангельск, , 12:58 — REGNUM В Архангельской области выросло число летальных исходов от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

За минувшую неделю областная спецкомиссия по расследованию причин летальных исходов пациентов с COVID-19 рассмотрела 19 случаев. По мнению экспертов, опасная коронавирусная инфекция стала причиной гибели 4 пациентов, в пяти случаях смерть наступила из-за иных заболеваний.

Таким образом, всего с начала эпидемии в регионе от COVID-19 скончались 42 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным федерального штаба всего в Архангельской области скончались 68 человек с новой коронавирусной инфекцией.