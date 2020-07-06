Копенгаген, , 12:57 — REGNUM Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило оператору проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG достроить в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе регулятора.

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Напомним, ранее датская сторона запрещала использовать такие суда.

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«Датское энергетическое агентство приняло решение, что Nord Stream 2 AG может также использовать трубоукладчики с якорным позиционированием при укладке трубопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник отдела по работе с инвесторами компании «Газпром» Антон Демченко заявил, что Газпром планирует запустить «Северный поток — 2» в конце 2020-го — начале 2021 года.