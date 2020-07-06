Варшава, , 12:56 — REGNUM Общее число выявленных на территории Польши подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 36 тысяч. Об этом 6 июля сообщает польский минздрав.

По информации ведомства, за последние 24 часа в стране было выявлено 205 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их суммарное количество достигло 36 155.

Кроме этого, указывается, что за истекшие сутки в Польше от COVID-19 умерли четыре пациента и теперь общее число летальных исходов стало составлять 1 521.

При этом отмечается, что 23 966 человек в стране вылечились от нового заболевания и что с COVID-19 на данный момент госпитализировано 1 790 пациентов, 76 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Литвы были выявлены пять новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.