Калуга, , 16:25 — REGNUM Калужскими энергетиками выполнены работы по эстетическому оформлению 199 видовых энергообъектов, сообщил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM директор «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» Дмитрий Федоров.

Энергетиками выполнены работы по эстетическому оформлению 199 видовых объектов Фото пресс-службы «Калугаэнерго»

В основном, это трансформаторные подстанции и воздушные линии электропередачи, расположенные в пределах границ автомобильных дорог федерального и межрегионального значения, вблизи мест массового скопления людей и возле социально значимых объектов. Работники следят за эстетическим состоянием ЛЭП, трансформаторных подстанций, подстанций 35−220 кВ, территорий районов электрических сетей, баз производственных участков. В частности, в областной столице специалисты Калугаэнерго привели в порядок опоры линий электропередачи в районе площади Маяковская и улицы Грабцевское шоссе, а также в микрорайоне Турынино.

До конца года энергетики планируют произвести антикоррозионную защиту 80 металлических опор линий электропередачи напряжением 35−110 кВ по всей Калужской области.

«Своевременная и регулярная обработка не только улучшает внешний вид, но одновременно увеличивает надежность и срок службы конструкций, защищает от атмосферных явлений и повышает коррозионную стойкость металлических частей», — сказал Дмитрий Федоров.

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