Ижевск, , 12:49 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 6 июля с момента начала наблюдений проведено 142 тыс. исследований на коронавирус. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего тесты проведены в отношении 132 506 жителей республики.

За минувшие сутки региональные лаборатории исследовали 2060 проб биоматериала, за сутки протестированы 1976 жителей Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 6 июля выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений выросло до 1554 случаев.

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