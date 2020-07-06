Кутаиси, Грузия, , 12:43 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с визитом в регионах страны, поздравила абитуриентов с началом сдачи единых национальных экзаменов из Кутаиси (регион Имерети).

Она посетила первую публичную школу Кутаиси, где находится один из экзаменационных центров, и пожелала будущим студентам удачной сдачи экзаменов, подчеркнув, что именно образование и профессионализм обеспечивают дальнейший успех каждого из них.

«Правда, этот год немного отличается, так как на фоне пандемии введено очень много регуляций, но я думаю, что экзаменационный процесс проходит очень хорошо. Все подготовлено для того, чтобы до минимума свести опасности», — констатировала Саломе Зурабишвили.

Процесс единых национальных экзаменов начался в Грузии 6 июля и продлится до 25 июля.