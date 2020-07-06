Вильнюс, , 12:44 — REGNUM За минувшие сутки на территории Литвы было выявлено пять новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 6 июля сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике в настоящее время составляет 1 841.

Кроме этого, сообщается, что за этот же период в Литве никто не умер от COVID-19 и в результате этого суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 79.

При этом отмечается, что 1 547 пациентов на данный момент вылечились от COVID-19 и уточняется, что в стране за время эпидемии был проведен 443 391 тест, 1 149 из которых — за последние 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индонезии заявили о 64958 случаях заражения SARS-CoV-2 на территории страны.