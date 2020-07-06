Екатеринбург, , 12:40 — REGNUM Депутаты свердловского Законодательного собрания обсудят деятельность магазинов по продаже пива, заявил глава комитета по аграрной политики Сергей Никонов.

Как передаёт «Ура.ру», парламентарии соберутся рабочей группой, где проанализируют ситуацию с магазинами-«наливайками».

"То количество жалоб, которые поступают от граждан на поведение клиентов этих торговых точек, игнорировать нельзя», — сказал Никонов.

Однако нужно проявить терпимость и учесть интересы бизнеса, ведь он создаёт рабочие места, считает депутат. Прямо сейчас говорить о каких-то планируемых ограничениях нет смысла, сказал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области сняли запрет на торговлю алкоголем с 19:00 (время местное).

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области убрали запреты на продажу алкоголя