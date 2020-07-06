Найроби, , 12:37 — REGNUM 79% опрошенных жителей бедных районов столицы Кении выступили за продление комендантского часа в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом передает Citizen TV со ссылкой на доклад Tifa Research, в котором были проанализированы перспективы малоимущих жителей Найроби, проживающих в Хуруме, Кибере, Матаре, Корогочо, Мукуру ква Ньенга и Кавангвере.

В соответствии с докладом, опрошенные заявили, что они поддерживают продление комендантского часа при условии сокращения часов, когда запрещен выход на улицу, чтобы они могли продолжать добывать средства к существованию. 86% респондентов также заявили, что они хотят, чтобы ограничения на поездки в столичный район Найроби и за его пределы также оставались в силе.

Подавляющее большинство опрошенных, 84%, признают необходимость введения правительством комендантского часа в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса, хотя значительное меньшинство, 12%, говорят, что они не видят причин для этого, а еще 2% считают, что комендантский час существует для сокращения преступности.

Около половины всех респондентов, 49%, большинство из них женщины, утверждали, что в их местности полноценно соблюдают комендантский час, в то время как 5% признали, что комендантский час вообще не соблюдают.

74% процента респондентов указали, что введение комендантского часа негативно сказалось на ежедневном заработке, а еще 63% заявили, что сотрудники полиции применяют чрезмерную силу для обеспечения соблюдения этой меры.