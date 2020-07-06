Тбилиси, , 12:28 — REGNUM

За минувшие сутки в Грузии было лабораторно подтверждено 2 новых случая коронавируса, и общее число зараженных достигло 953 человек. По информации официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, из них 830 человек уже выздоровели.

Единичные случаи фиксировались в Грузии и за минувшие выходные. Эпидемиологи считают ситуацию в стране с точки зрения распространения коронавируса стабильной, но по-прежнему предупреждают граждан о необходимости соблюдения всех обязательных рекомендаций.

На 6 июля 15 человек умерли от осложнений болезни. В режиме карантина содержатся 3828 граждан, в стационарах под наблюдением остаются 192 пациента.