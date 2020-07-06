Москва, , 12:19 — REGNUM Четыре импортных лекарственных препарата компаний Sanofi и Roche исчезли из российских аптек, пишет 6 июля газета «Ведомости» со ссылкой на данные агентства DSM Group и «Мегаптека.ру».

Из розничной продажи исчезли «Мадопар», «Роаккутан», «Плаквенил», «Лазикс» в ампулах. Дефицит «Мадопара» объясняется повышенным спросом на фоне нехватки альтернативных лекарств.

«Плаквенил» исчез из аптек из-за спроса на противомалярийные препараты — специалисты сообщают об их эффективности при лечении COVID-19. Производство «Лазикса» закрыто.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам мая 2020 года выручка российских аптек сократилась на 14% по сравнению с апрелем. Вместе с тем по сравнению с маем 2019 года выручка сократилась на 2,1%.

Читайте ранее в этом сюжете: В России на 14% упала выручка аптек