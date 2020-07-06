Луганск, , 12:20 — REGNUM Общее число выявленных на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа увеличилось на 11 и достигло 532. Об этом 6 июля рассказали журналистам в пресс-службе минздрава ЛНР.

«Всего по состоянию на 9:00 (совпадает с мск) 6 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев (коронавирусной) инфекции … на территории Луганской Народной Республики — 532», — заявил представитель минздрава ЛНР.

Кроме этого, он рассказал, что на сегодняшний день в республике от COVID-19 вылечился 431 человек.

Также известно, что общее число летальных исходов от COVID-19 в ЛНР в настоящее время составляет 13 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранения Албании сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 459 человек в стране был выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом.