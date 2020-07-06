Псков, , 12:13 — REGNUM В Пскове суд провозгласил приговор местной журналистке Светлане Прокопьевой, обвиненной в оправдании терроризма. Женщину признали виновной в преступлении и назначили ей штраф в 500 тысяч рублей. Об этом 6 июля сообщают СМИ из здания суда.

Напомним, 2-й Западный окружной военный суд в здании Псковского областного суда оглашал приговор по уголовному делу Светланы Прокопьевой, которая обвинялась в оправдании терроризма в связи с публикацией, посвященной теракту в здании УФСБ по Архангельской области в 2019 году.

Гособвинение запросило для подсудимой 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и запрет заниматься журналистской деятельностью на 4 года. Однако приговор суда оказался значительно мягче.

«Суд в Пскове признал виновной журналистку Светлану Прокопьеву в оправдании терроризма и приговорил к штрафу в 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

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