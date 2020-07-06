Стокгольм, , 12:19 — REGNUM Родители по всему миру крайне удивлены, когда узнают, что в национальной системе образования Швеции учителя не ставят оценки вплоть до 6 класса. Считается, что такой подход помогает ребенку сохранить интерес ко многим предметам и не разочароваться в себе. Однако с начала уже следующего года ожидается изменение законодательства, согласно которому оценки шведские школьники смогут получать начиная с четвертого класса. Об этом 6 июня сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что с 1 июля 2020 года шведские учителя получили возможность проставлять оценки начиная с четвертого класса. Однако по причине начавшейся пандемии коронавируса члены правительства решили, что данное нововведение необходимо отложить до января следующего календарного года.

В то же время «Зеленые» считают, что новые изменения в законодательстве не вызовут особого интереса, так как лишь не многие школы заинтересуются возможностью, а большинство продолжить ставить оценки начиная с 6 класса.

«Ситуация в школах была очень напряженной во время пандемии коронавируса. Многие школы сделали все возможное, чтобы справиться с этим… Мне трудно поверить в то, что многие школы захотят заниматься этим сразу после таких перенесенных напряжений», — Анника Хирвонен Фальк, представитель Зеленых по вопросам школьной политики.