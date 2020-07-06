Уфа, , 12:14 — REGNUM Расследование несчастного случая, во время которого сотрудник птицеводческого комплекса получил ожоги, завершено в Башкирии. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба гострудинспекции по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 3 мая на ОАО «Турбаслинские бройлеры» в помещении вентиляционной камеры убойно-перерабатывающего комплекса. 31-летний оператор перевозил на грузовой тележке в цех гофротару. В какой-то момент он задел рычаг задвижки запорной арматуры вентиляционной системы, в которой находилась горячая вода системы отопления под давлением. Работник получил ожоги тела и был госпитализирован в больницу.

Сотрудники гострудинспекции установили, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ. Так, в помещении вентиляционной камеры проводили ремонт, поэтому разбирали систему трубопроводов горячего водоснабжения. После ремонта надёжность установки заглушки произведена не была. Кроме этого, грузы хранились без разработанной технологической карты, в которой указываются размеры проездов и проходов.

Отмечается, что в отношении виновных лиц возбуждено административное производство. Материалы данного расследования переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

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