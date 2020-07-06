Стокгольм, , 12:49 — REGNUM После снятия ограничений на совершение туристических поездок внутри Евросоюза, шведские авиаперевозчики столкнулись со значительными трудностями при осуществлении международных рейсов в Грецию. Журналисты новостной службы Sveriges Radio сообщили 6 июля об очередной отмене чартерного рейса шведской авиакомпании Tui в Грецию.

Когда на прошлой неделе на территории Греции приземлился первый самолет со шведскими туристами, в греческих средствах массовой информации (СМИ) появились сообщения, что шведская авиакомпания Tui обошла действующие правила, получив специальное разрешение от греческих властей, но совершение «маркетинговой поездки» для своих сотрудников и журналистов. В самой пресс-службе Tui данные обвинения всячески отрицают.

По данным журналистов Sveriges Radio, службы гражданской авиации Греции, не в последнюю очередь по причине появившихся сообщений в греческих СМИ, 2 июля отменили очередной чартерный рейс авиакомпании. Вместо этого самолет Tui полетит в Грецию пустым, чтобы забрать оставшихся шведских туристов.