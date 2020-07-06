Казань, , 12:08 — REGNUM В Казани на обустройство общественных пространств в 2020 году выделят из республиканского бюджета 887 млн рублей. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется подготовить пять общественных мест, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, в микрорайоне «Теплоконтроль» на улице Авангардная, где раньше была мусорная свалка и парковка, появятся несколько площадок для детей разных возрастов. Также здесь разместят небольшой памп-трек, тренажеры, футбольно-волейбольную площадку и сцену.

В жилом массиве Юдино перед ДК железнодорожников восстановят фонтан и создадут детскую игровую зону, пешеходные дорожки, реконструируют остановку общественного транспорта.

В городском парке «Черное озеро» отремонтируют «Арку влюбленных», ограждения, лестницы, сменят покрытие пешеходных дорожек и многое другое. Продолжаются работы по реконструкции набережной озера Нижний Кабан. Здесь появятся фитоочистные каскады, амфитеатр, гамаки, спортплощадка, озелененная территория, пикник-парк, велодорожки и велопарковки.

В поселке Дербышки благоустраивают парк у ДК имени Саид-Галиева. Здесь реконструировали монумент павшим войнам и систему Вечного огня. Еще обустроят сцену, реконструируют скульптуры у входа, появятся новые афиши и озеленение.

С 2011 года в Казани обновлено 78 общественных пространств, площадь парковых зон увеличилась на 164 га. В настоящее время в столице республики насчитывается 144 зоны отдыха общей площадью 412 га.

ИА REGNUM ранее сообщало, парк «Черное озеро» в Казани с мая 2020 года готовили к открытию летнего сезона. Залитый зимой каток заполнили водой, заселять обитателями водоем не планировали.

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