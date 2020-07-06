Дамаск, , 12:10 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие сутки отметили шесть нарушений перемирия на территории арабской республики. Об этом 30 июня сообщается в информационном бюллетене, который размещен на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть фактов открытия огня», — говорится в бюллетене и уточняется, что пять фактов было зафиксировано в провинции Латакия и еще один — в провинции Идлиб.

Также указывается, что представители Турции за этот же период зафиксировали три нарушения перемирия на сирийской территории — все на территории Латакии.

Кроме этого, сообщается, что российским центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев было проведено две акции гуманитарного характера: в населенном пункте Дамаск в одноименной провинции было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,213 тонны, а в населенном пункте Хамо в провинции Хасеке было выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки 20 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана.