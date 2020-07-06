Благовещенск, , 12:05 — REGNUM В Амурской области тигр, выпущенный в дикую природу после реабилитации президентом РФ Владимиром Путиным, стал многодетным отцом, об этом в прямом эфире на портале «Твой Дальний Восток» сообщил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

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Отвечая на вопрос о судьбе тигра, директор центра рассказал, что Борис освоился на совей территории и дела у президентского тигра лучше всех. В виду того, что территория, которую занимает Борис, не густо заселена тиграми, он пользуются популярностью среди самок. Сразу три тигрицы принесли потомство от Бориса.

«Он многодетный отец, уверен в своих силах, пока у него всё хорошо», — сказал Арамилев.

Как сообщало ИА REGNUM, с первой невестой тигр Борис был замечен в октябре 2018 года. Тогда фотоловушки зафиксировали появление Бориса на участке тигрицы Филиппы в Еврейской АО.