Томск, , 12:03 — REGNUM За последние сутки в Томской области подтверждён 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 6 июля в администрации региона.

У 19 человек нет симптомов, у 14 наблюдаются признаки ОРВИ, у 18 — пневмония.

За сутки в регионе выздоровели 53 человека.

Всего в Томской области по состоянию на 6 июля коронавирус выявлен у 2608 человек. Выздоровели 1403 человека.

Напомним, за весь период в регионе скончались 20 пациентов с SARS-CoV-2.

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