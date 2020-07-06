Нижний Новгород, , 12:03 — REGNUM Из Нижегородской области уже отправлены в войска более 1,5 тыс. призывников. Об этом стало известно в ходе заседания областной призывной комиссии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в ходе весеннего призыва на военную службу отправятся около 2.5 тыс. нижегородцев. 500 человек получили отсрочку в основном в связи с получением образования, часть призывников — по состоянию здоровья, трое — по семейным обстоятельствам. После комиссии на дополнительное медицинское обследование направлены около 200 призывников.

Перед отправкой на сборный областной пункт все призывники проходят проверку на отсутствие заболевания коронавирусной инфекцией. Отправка осуществляется только после получения отрицательных результатов теста. Все призывники обеспечиваются медицинскими масками.

Как сообщало ИА REGNUM, весенний призыв — 2020 в Нижегородской области был отложен и стартовал с 20 мая в связи с эпидемиологической ситуацией.