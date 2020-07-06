Ташкент, , 12:01 — REGNUM Более 2 тыс. граждан Узбекистана вернулись домой из России с 28 июня по 5 июля 2020 года, сообщили в посольстве республики в Москве.

Вывозные авиарейсы доставили в Ташкент за последнюю неделю 2087 человек. При поддержке посольства было организовано девять рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня из Москвы в Ташкент вывозным авиарейсом прилетели 220 студентов Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта.

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